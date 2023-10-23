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Барабаш о ситуации в Авдеевке: россияне лезут как бешеные, несмотря на сумасшедшие потери

Фото: россияне не прекращают штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска не прекращают штурмы в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией.

"Стрелецкие бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери в них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и спустя некоторое время уходят снова. Их очень много", - рассказал Барабаш.

Он также добавил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Бои за Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

В субботу, 21 октября, Силы обороны сообщили, что у Авдеевки снизилась активность россиян. Но оккупанты еще атакуют.

По данным британской разведки, после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

 

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АвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украины