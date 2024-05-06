До банку ходити не треба. Українці можуть заплатити за комуналку з телефону

Як здійснити платіж

Крок 1. Наберіть номер 3700 з мобільного телефону.

Крок 2. Оберіть меню "Платежі за телефоном".

Крок 3. Оберіть необхідний тип операції.

За безкоштовним телефоном 3700 можна здійснити будь-який платіж:

погасити кредит;

перерахувати гроші між картками чи рахунками,

придбати автобусні квитки на всі напрямки по Україні та авіаквитки на внутрішні та міжнародні рейси.

Після оплати квитка на потяг надійде SMS і лист на е-mail з QR-кодом квитка. Роздрукувати квиток можна у відділенні ПриватБанку або за допомогою термінала самообслуговування (меню "Мої квитки"), або вдома.

Послуга "Платежі за телефоном"

Усі дзвінки з мобільних телефонів на номер 3700 безкоштовні. Комісія за платежі така ж або навіть нижча, ніж у касах відділень.

Усі платежі проводяться протягом одного робочого дня після дзвінка.

Платежі приймаються тільки з номера, що зазначений в договорі під час оформлення картки.