Відділення скорочують: рейтинг українських банків за кількістю

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічувалося 5 108 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Крім того, 872 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Станом на 1 січня 2024 року найбільше відділень у державному Ощадбанку - 1 181. Крім того, 601 відділення банку є тимчасово призупиненими.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1127 відділенні. Ще 76 є тимчасово призупиненими.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (332) та УкрСиббанк (223). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (222).

Скорочення відділень

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

У лютому 2023 року глава НБУ Андрій Пишний звернувся до Міністерства фінансів, яке володіє акціями держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.