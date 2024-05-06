В банк ходить не надо. Украинцы могут заплатить за коммуналку по телефону

Проводить банковские операции без посещения отделения можно, сделав телефонный звонок. В ПриватБанке действует услуга "Платежи по телефону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как сделать платеж
По бесплатному телефону 3700 можно произвести любой платеж:
После оплаты билета на поезд поступит SMS и письмо на e-mail с QR-кодом билета. Распечатать билет можно в отделении ПриватБанка либо с помощью терминала самообслуживания (меню "Мои билеты"), либо дома.
Все звонки с мобильных телефонов на номер 3700 бесплатны. Комиссия за платежи такая же или даже ниже, чем в кассах отделений.
Все платежи производятся в течение одного рабочего дня после звонка.
Платежи принимаются только с номера, указанного в договоре при оформлении карты.
Напомним, что государственный ПриватБанк является крупнейшим банком по количеству клиентов в Украине. Он обслуживает 28,2 млн банковских карт – это более половины в Украине. Банк второй в Украине по количеству отделений – 1127.