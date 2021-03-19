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Банкротство госпредприятий ОПК: Раде рекомендуют изменить процедуру

Автор: Юлия Струк

В Украине могут изменить процедуру банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №2786.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает отдельную процедуру санации для предприятий ОПК, а именно предусмотрено руководство санацией предприятия возложить на директора предприятия, а не арбитражного управляющего.

"Арбитражные управляющие не всегда корректно ведут себя в процессе санации и часто мотивированы продавать имущество больше, чем восстанавливать платежеспособность предприятия путем заключения новых контрактов и восстановления производства", - подчеркнула один из авторов закона Роксолана Пидласа.

Соответствующий законопроект комитет рекомендует принять за основу.

Напомним, комитет по вопросам интеграции Украины в Евросоюз поддержал этот проект закона еще в марте прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в конце января Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество

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Новости Украины Верховная РадаОПКбанкротство
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