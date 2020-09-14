Банковская система остается прибыльной

14 сентября 2020 Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже тридцатого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги первого полугодия 2020 указывают, что банковская система Украины начала демонстрировать первые признаки влияния экономического кризиса, возникшего из-за вируса COVID-19. Общий объем прибыли банков после налогообложения за первый квартал 2020 составил почти 23,7 млрд. грн., из которых 15,974 млрд. грн. было заработано за первый квартал. Объем чистого процентного дохода превысил 40,928 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 20,503 млрд. грн. Если сравнивать с показателями первого полугодия 2019 года, то прибыль банков снизился в 1,33 раза, чистый процентный доход и чистый комиссионный доход остались почти неизменными. С 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 27 показали снижение уровня NPL (доля проблемных кредитов в кредитном портфеле), 11 банков показали убыток и ни у одного из 56-ти банков не было отрицательного чистого процентного дохода. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам банки демонстрировали тенденцию снижения доходности, хотя показатели операционного дохода оставались более или менее постоянными.

ТОП-15 банков с наивысшим уровнем надежности (привлекательности) депозитов по итогам 1-го полугодия 2020 года:

АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АО «КРЕДОБАНК» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» АО «УКРСИББАНК» АО «КБ «ПРИВАТБАНК» АО «АБ «УКРГАЗБАНК» АО «КБ «ГЛОБУС» АО «БАНК ФОРВАРД» АО «ИДЕЯ БАНК» АО «МЕГАБАНК» АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» АО «ОЩАДБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» АО «ПРАВЭКС БАНК»

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первое полугодие 2020 банк получил чистую прибыль в сумме 2,067 млрд. грн. По состоянию на 01.07.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 7,33%, что, как и раньше, в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

В ТОП-5 лидеров рейтинга входит АО «Пиреус Банк МКБ». По данным НБУ, банк завершил первое полугодие 2020 с чистым процентным доходом 102,327 млрд. грн. Доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составляла всего 5,12% при среднем показателе 23,68% по банкам, которые приняли участие в рейтинге. По оценкам агентства, банк был хорошо обеспечен ликвидностью и собственным капиталом. По словам Оксаны КОРШУНОВОЙ, директора департамента филиальной сети Пиреус Банка: «Мы не ожидаем значительных колебаний процентных ставок по депозитам для населения в гривне. Основной этап снижения уже позади. Осенью размер процентных ставок будет зависеть от потребностей конкретного банка в дополнительной ликвидности. Что касается валютных вкладов, то некоторые банки вообще отказались от таких предложений, ставки по таким вкладам могут продолжить незначительное снижение. На сегодня небольшое количество банков предлагает более или менее выгодные условия размещения вкладов в валюте, в том числе и Пиреус Банк ».

Уже почти два года в ТОП-10 лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, чистая прибыль банка за первое полугодие 2020 составил 51,585 млн. грн., а чистый процентный доход — 126,209 млн. грн. Банк продолжает показывать устойчивую тенденцию роста доходов, несмотря на охлаждение деловой активности в Украине. По состоянию на начало третьего квартала 2020 года, доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составила 12,36%, что почти вдвое меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге. Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий ЗАМОТАЕВ так прокомментировал успехи своего банка: «ГЛОБУС БАНК с честью прошел острую фазу карантина и обеспечил сохранение депозитного портфеля на уровне марта 2020 года. Более того, стабильная позиция Банка на рынке привлечения средств клиентов позволила нам в начале лета поддержать тренд по падению процентных ставок и обеспечить их постепенное снижение (на 3–4% годовых в национальной валюте) для новых депозитов без потери портфеля. С помощью других стимулов и бонусов мы смогли сохранить давних преданных клиентов и даже расширить их круг».

Уже традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за первое полугодие 2020 составил 140,930 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 22,51 млн. грн. За первое полугодие 2020 Форвард Банк снизил уровень NPL на 30,69 п.п. до 9,81%. По состоянию на 01.07.2020 года, уровень NPL банка был в 2,35 раза ниже среднего значения этого показателя среди банков, которые принимали участие в рейтинге. Андрей ПРУСОВ, заместитель председателя правления Forward Bank отметил: «Депозитные ставки стабилизировались на уровне 9% -10% годовых в гривне и около 1% в валюте, не считая дополнительные программы лояльности за использование дистанционных каналов, повторное размещение вкладов и тому подобное. Дальнейшее снижение ставок в гривне возможно на 1-2 пункта к концу года при условии стабильности курса национальной валюты. Проценты в валюте достигли моральной и экономической границы и останутся на нынешнем уровне».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозе, которое прогнозируется на 2020 год, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Для этого есть много причин. Впрочем, агентство ожидает ухудшения ситуации на кредитном рынке и рост доли проблемных кредитов в банковских портфелях. Риск будет касаться, прежде всего, банков специализирующихся на кредитовании населения. Физические лица, как заемщики, очень чувствительны к снижению деловой активности и ВВП, а также уровня безработицы. Опубликованные прогнозы по темпам снижения ВВП от МВФ на уровне 8,2% и Всемирного банка на уровне 3,5% указывают на то, что наши международные партнеры ожидают существенное сокращение экономической активности в Украине. Соответствующие прогнозы начали уже сбываться. Так, ВВП Украины во втором квартале 2020 снизился на 11,4%, в первом квартале снижение составило 1,3%. Ситуацию с занятостью населения в Украине немного улучшает близость Европейского союза и контролируемый переток трудовых мигрантов из Украины в страны ЕС. Впрочем, для отечественных банков работники, как правило, не являются потенциальными клиентами, особенно по кредитным операциям поскольку те имеют доступ к сервисам банков европейских стран. Наиболее негативное влияние Корона-кризиса будет ощущаться в отчетности банков за третий и четвертый квартал 2020 года. Итоги, которые сейчас показывают банки за 6-7 месяцев 2020 года, показывают, что банковская система остается прибыльной и определенным образом движется по инерции, имеющие определенный запас прочности. По-прежнему агентство считает, что свертывание экономической активности в Украине состоялось очень быстро, а восстановление происходить достаточно медленно. Именно к такому сценарию нужно готовиться большинства экономических агентов. Впрочем, сценарий обвального падения и постепенного восстановления, скорее всего, негативно повлияет на качество кредитных портфелей, особенно тех банков, которые специализировались на кредитовании населения и малого бизнеса.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)