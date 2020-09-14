Банківська система залишається прибутковою

14 вересня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже тридцятого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки першого півріччя 2020 року вказують, що банківська система України почала демонструвати перші ознаки впливу економічної кризи, що виникла через вірус COVID-19. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2020 року склав майже 23,7 млрд. грн., з яких 15,974 млрд. грн. було зароблено за перший квартал. Обсяг чистого процентного доходу перевищив 40,928 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 20,503 млрд. грн. Якщо порівнювати з показниками першого півріччя 2019 року, то прибуток банків знизився в 1,33 рази, чистий процентний дохід та чистий комісійний дохід залишились майже незмінними. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 27 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), 11 банків показали збиток і в жодного з 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зниження прибутковості, хоча показники операційного доходу залишались більш менш сталими.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1-го півріччя 2020 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «ІДЕЯ БАНК» АТ «МЕГАБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК» АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перше півріччя 2020 року банк отримав чистий прибуток у сумі 2,067 млрд. грн. Станом на 01.07.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 7,33%, що, як і раніше, в рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

У ТОП-5 лідерів рейтингу входить АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». За даними НБУ, банк завершив перше півріччя 2020 року із чистим процентним доходом 102,327 млн. грн. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку складала всього 5,12% при середньому показнику 23,68% по банках, які прийняли участь у рейтингу. За оцінками агентства, банк було добре забезпечено ліквідністю та власним капіталом. За словами Оксани КОРШУНОВОЇ, Директора департаменту філійної мережі Піреус Банку: «Ми не очікуємо значних коливань процентних ставок за депозитами для населення у гривні. Основний етап зниження вже позаду. Восени розмір процентних ставок буде залежати від потреб конкретного банку в додатковій ліквідності. Щодо валютних вкладів, то деякі банки взагалі відмовилися від таких пропозицій, ставки за такими вкладами можуть продовжити незначне зниження. На сьогодні невелика кількість банків пропонує більш-менш вигідні умови розміщення вкладів у валюті, серед них і Піреус Банк».

Вже майже два роки до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перше півріччя 2020 року склав 51,585 млн. грн., а чистий процентний дохід — 126,209 млн. грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів, не дивлячись на охолодження ділової активності в Україні. Станом на початок третього кварталу 2020 року, частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку становила 12,36%, що майже вдвічі менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро ЗАМОТАЄВ так прокоментував успіхи свого банку: «ГЛОБУС БАНК з честю пройшов гостру фазу карантину та забезпечив збереження депозитного портфеля на рівні березня 2020 року. Більше того, стабільна позиція Банку на ринку залучення коштів клієнтів дозволила нам на початку літа підтримати тренд з падіння процентних ставок та забезпечити їх поступове зниження (на 3–4% річних в національній валюті) для нових депозитів без втрати портфеля. За допомогою інших стимулів та бонусів ми змогли зберегти давніх відданих клієнтів і навіть розширити їхнє коло».

Вже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перше півріччя 2020 року склав 140,930 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 22,51 млн. грн. За перше півріччя 2020 року Форвард Банк знизив рівень NPL на 30,69 п.п. до 9,81%. Станом на 01.07.2020 року, рівень NPL банку був в 2,35 раза нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які приймали участь у рейтингу. Андрій ПРУСОВ, Заступник голови правління Forward Bank зазначив: «Депозитні ставки стабілізувалися на рівні 9%–10% річних в гривні та близько 1% в валюті, не враховуючи додаткові програми лояльності за використання дистанційних каналів, повторне розміщення вкладів тощо. Подальше зниження ставок в гривні можливе на 1–2 пункти до кінця року за умови стабільності курсу національної валюти. Відсотки в валюті досягли моральної та економічної межі і залишаться на теперішньому рівні».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозується на 2020 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Для цього є багато причин. Втім агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. Ризик буде стосуватися, насамперед, банків які спеціалізуються на кредитуванні населення. Фізичні особи, як позичальники, дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, а також рівня безробіття. Опубліковані прогнози по темпах зниження ВВП від МВФ на рівні 8,2% та від Світового банку на рівні 3,5% вказують на те, що наші міжнародні партнери очікують на суттєве скорочення економічної активності в Україні. Відповідні прогнози почали вже збуватись. Так, ВВП України у другому кварталі 2020 року знизився на 11,4%, у першому кварталі зниження склало 1,3%. Ситуацію із зайнятістю населення в Україні трохи покращує близькість Європейського союзу та контрольований перетік трудових мігрантів з України до країн ЄС. Втім для вітчизняних банків заробітчани, як правило, не є потенційними клієнтами, особливо по кредитних операціях оскільки ті мають доступ до сервісів банків європейських країн. Найбільш негативний вплив короно-кризи буде відчуватись у звітності банків за третій та четвертий квартал 2020 року. Підсумки, які зараз показують банки за 6–7 місяців 2020 року, демонструють, що банківська система залишається прибутковою і певним чином рухається по інерції, маючі певний запас міцності. Як і раніше, агентство вважає, що згортання економічної активності в Україні відбулось дуже швидко, а відновлення буде відбуватися досить повільно. Саме до такого сценарію потрібно готуватись більшості економічних агентів. Втім сценарій обвального падіння і поступового відновлення, скоріше за все, негативно вплине на якість кредитних портфелів, особливо тих банків, які спеціалізувалися на кредитуванні населення та малого бізнесу.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)