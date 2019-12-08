На Банковой проходит митинг

Под Офисом президента на Банковой в Киеве проходит акция "Варта на Банковій". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под Офисом президента произошла небольшая потасовка, не пускают сцену.

Планируется, что активисты разложат палатки и останутся там на ночь. Акция проходит накануне саммита нормандской четверки в понедельник, 9 декабря, где предположительно президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"8 декабря в 19:00 призываем всю патриотическую общественность прийти под Офис президента и предупредить о недопустимости решений о капитуляции в рамках нормандского саммита. Мы собираемся и остаемся там, чтобы внимательно следить за каждым действием президента. Призываем все патриотические силы присоединиться к оргкомитета акции", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина, Виталий Носач)

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости прошло вече вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалось от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия. Кроме того, аналогичные акции прошли в других городах Украины.