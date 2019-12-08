Напередодні нормандської зустрічі активісти пікетують Офіс президента

Під Офісом президента на Банковій в Києві проходить акція "Варта на Банковій". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.



Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускають сцену.

Планується, що активісти розкладуть намети і залишаться там на ніч. Акція проходить напередодні саміту нормандської четвірки у понеділок, 9 грудня, де, ймовірно, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

"8 грудня о 19:00 закликаємо всю патріотичну громадськість прийти під Офіс президента і попередити про неприпустимість рішень про капітуляцію в рамках нормандського саміту. Ми збираємося і залишаємося там, щоб уважно стежити за кожною дією президента. Закликаємо всі патріотичні сили приєднатися до оргкомітету акції" , - йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалося від орієнтовно 5 тис. На початку до майже 15 тис. Осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.