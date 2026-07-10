Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати

Нацбанк оголосив про введення в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень. Нова купюра буде доступна для українців з 4 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз НБУ.
Головне:
Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що банкнотний ряд не є статичним і має адаптуватися до реальних економічних умов: доходів населення, рівня цін та поведінки людей.
Фото: 2000 гривень будуть в обігу з вересня (РБК-Україна)
Пишний виділив три ключові причини, чому поява банкноти у 2 000 гривень стала необхідністю у 2026 році:
У НБУ зазначають, що розширення банкнотного ряду несе низку позитивних змін: