Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати

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Навіщо нова купюра: За 7 років зарплати зросли втричі, а ціни - удвічі. Використовувати банкноти по 1 000 грн стало технічно незручно.

За 7 років зарплати зросли втричі, а ціни - удвічі. Використовувати банкноти по 1 000 грн стало технічно незручно. Рекорд обігу: Кількість готівки зросла до 970 млрд грн. Частка банкнот 1 000 грн перевищила 55%, що потребує введення більшого номіналу.

Кількість готівки зросла до 970 млрд грн. Частка банкнот 1 000 грн перевищила 55%, що потребує введення більшого номіналу. Важливість у війну: Готівка - критичний засіб розрахунку в прифронтових зонах, де можуть виникати проблеми зі зв’язком.

Готівка - критичний засіб розрахунку в прифронтових зонах, де можуть виникати проблеми зі зв’язком. Економічний ефект: Нова банкнота зменшить витрати держави на друк, інкасацію та логістику, а також спростить роботу банків і бізнесу.

Чому виникла потреба в новій купюрі

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що банкнотний ряд не є статичним і має адаптуватися до реальних економічних умов: доходів населення, рівня цін та поведінки людей.

Фото: 2000 гривень будуть в обігу з вересня (РБК-Україна)

Пишний виділив три ключові причини, чому поява банкноти у 2 000 гривень стала необхідністю у 2026 році:

Зростання зарплат і цін: За сім років, що минули з моменту виходу в обіг банкноти 1 000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Через це змінилася і кількість банкнот, необхідних для повсякденних розрахунків. Наприклад, щоб отримати середню зарплату готівкою, раніше вистачало 10 банкнот по 1 000 гривень, тоді як зараз для цього потрібно вже понад 30 таких купюр.

За сім років, що минули з моменту виходу в обіг банкноти 1 000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Через це змінилася і кількість банкнот, необхідних для повсякденних розрахунків. Наприклад, щоб отримати середню зарплату готівкою, раніше вистачало 10 банкнот по 1 000 гривень, тоді як зараз для цього потрібно вже понад 30 таких купюр. Збільшення обсягу готівки в обігу: З 2019 року цей показник зріс більш ніж удвічі - з 390 млрд гривень до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. Значною мірою на це вплинули потреби воєнного часу. НБУ підкреслює: хоча 96% операцій у країні є безготівковими, готівка залишається критичним елементом стійкості фінансової системи, особливо для мешканців прифронтових територій, де доступ до стабільного зв’язку та безготівкових розрахунків може бути обмеженим.

З 2019 року цей показник зріс більш ніж удвічі - з 390 млрд гривень до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. Значною мірою на це вплинули потреби воєнного часу. НБУ підкреслює: хоча 96% операцій у країні є безготівковими, готівка залишається критичним елементом стійкості фінансової системи, особливо для мешканців прифронтових територій, де доступ до стабільного зв’язку та безготівкових розрахунків може бути обмеженим. Зміни в структурі готівкових коштів: Наразі банкноти номіналом 1 000 гривень складають понад 55% від усієї суми готівки в обігу. Світова практика центральних банків свідчить, що такий високий показник є сигналом до того, що настав час вводити в обіг купюру вищого номіналу для ефективнішого обслуговування економіки.

Які переваги бачить НБУ для держави, бізнесу та громадян

У НБУ зазначають, що розширення банкнотного ряду несе низку позитивних змін: