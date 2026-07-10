Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно и при чем здесь зарплаты

Нацбанк объявил о введении в обращение новой банкноты номиналом в 2 000 гривен. Новая купюра будет доступна украинцам с 4 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз НБУ .
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Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что банкнотный ряд не статический и должен адаптироваться к реальным экономическим условиям: доходам населения, уровню цен и поведению людей.
Фото: 2000 гривен введут в обращение с сентября (РБК-Украина)
Пышный выделил три ключевые причины, почему появление банкноты в 2 000 гривен стало необходимостью в 2026 году:
В НБУ отмечают, что расширение банкнотного ряда несет ряд положительных изменений: