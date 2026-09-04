Банкнота 2000 гривень від сьогодні в обігу: чи можна її вже отримати в банках

Чи можна вже отримати нову банкноту в банках

Так, НБУ починає підкріплювати нові банкноти фінансовим установам саме з 4 вересня. Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.

Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці - 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.

Що відомо про нову банкноту

На лицьовому боці 2000 грн зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса та підпис чинного голови Нацбанку Андрія Пишного. На зворотному - будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет і який нині носить його ім’я.

Купюра містить понад 20 елементів захисту. Серед них - "віконна" захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі - банкнота 2 000 грн стала першою у світі, де використано цю технологію.

Під час зміни кута нахилу на стрічці виникає рухомий ефект, а зображення Тризуба змінюється на символ гривні. Також збережено оптично-змінний елемент SPARK, який змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Чому на купюрі зобразили саме Василя Стуса

Вибір постаті для нової банкноти розроблявся спільно з Інститутом національної пам’яті та НАН України. Василь Стус ідеально вписується в концепцію банкнотного ряду "від минулого до сьогодення" як постать XX століття та символ незламності, пояснюють в Національному банку України.

Дата введення в обіг - 4 вересня - також є символічною, наголошують в НБУ, адже:

4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти репресій під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків".

4 вересня 1985 року поет загинув у таборі суворого режиму "Перм-36".

Навіщо Україні новий номінал у 2000 гривень

Як розповіли в Нацбанку, введення нового номіналу (попередній - 1 000 грн - випустили у 2019 році) зумовлене сукупністю економічних чинників:

Зростання зарплат і цін: За останні 7 років середня зарплата в Україні зросла втричі, а ціни - удвічі. Якщо у 2019 році для отримання середньої зарплати вистачало 10 банкнот по 1 000 грн, то зараз потрібно понад 30 таких купюр.

Структура готівки: Частка банкнот номіналом 1 000 грн у загальній сумі готівки перевищила 55%. У світовій практиці центробанків це прямий сигнал для випуску вищого номіналу.

Зростання готівкової маси: Загальний обсяг готівки з 2019 року зріс із 390 млрд грн до понад 970 млрд грн станом на липень 2026 року, що пов'язано зокрема з потребами воєнного часу та прифронтових регіонів.

Чи вплине випуск нової купюри на інфляцію

У НБУ наголошують: випуск 2 000 гривень не пов'язаний з "друком грошей" і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку.

Нові банкноти потраплятимуть в обіг виключно через обмін на безготівкові кошти або замість зношених банкнот інших номіналів (перша партія становить декілька мільйонів штук).