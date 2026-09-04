Банкнота 2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении: можно ли ее уже получить в банках

Можно ли уже получить новую банкноту в банках

Да, НБУ начинает подкреплять новые банкноты финансовым учреждениям именно с 4 сентября. Банки уже с сегодняшнего дня имеют возможность получать купюры от регулятора и выдавать их клиентам через кассы.

Что касается полноценного появления 2 000 гривен в банкоматах и ​​терминалах, в НБУ отметили, что презентовали банкноту за два месяца - 10 июля, предоставив банкам техническую возможность бесплатно перенастроить свое оборудование для сортировки и выдачи новых денег.

Что известно о новой банкноте

На лицевой стороне 2000 грн изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и подпись действующего главы Нацбанка Андрея Пышного. На обратном - здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт и который ныне носит его имя.

Купюра имеет более 20 элементов защиты. Среди них - "оконная" защитная лента Anima Colour в сине-желтой гамме - банкнота 2 000 грн стала первой в мире, где использована эта технология.

При изменении угла наклона на ленте возникает подвижный эффект, а изображение трезубца меняется на символ гривны. Также сохранен оптически-сменный элемент SPARK, изменяющий цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Почему на купюре изобразили именно Василия Стуса

Выбор фигуры для новой банкноты разрабатывался совместно с Институтом национальной памяти и НАН Украины. Василий Стус идеально вписывается в концепцию банкнотного ряда "от прошлого к настоящему" как фигуру XX века и символ несокрушимости, отмечают в Национальном банке Украины.

Дата введения в обращение - 4 сентября - также является символической, подчеркнули в НБУ, ведь:

4 сентября 1965 года Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против репрессий во время премьеры фильма "Тени забытых предков".

4 сентября 1985 года поэт погиб в лагере строгого режима "Пермь-36".

Зачем Украине новый номинал в 2000 гривен

Как рассказали в Нацбанке, введение нового номинала (предыдущий - 1 000 грн - выпустили в 2019 году) обусловлен совокупностью экономических факторов:

Рост зарплат и цен: За последние 7 лет средняя зарплата в Украине выросла втрое, а цены - вдвое. Если в 2019 году для получения средней зарплаты хватало 10 банкнот по 1000 грн, то сейчас нужно более 30 таких купюр.

Структура наличных денег: Доля банкнот номиналом 1 000 грн в общей сумме наличных денег превысила 55%. В мировой практике центробанков - это прямой сигнал для выпуска высшего номинала.

Рост наличной массы: Общий объем наличных денег с 2019 года вырос с 390 млрд грн до более 970 млрд грн по состоянию на июль 2026 года, что связано, в частности, с потребностями военного времени и прифронтовых регионов.

Повлияет ли выпуск новой купюры на инфляцию

В НБУ отмечают: выпуск 2000 гривен не связан с "печатью денег" и не приведет к повышению инфляции или колебаний на валютном рынке.

Новые банкноты будут попадать в обращение исключительно из-за обмена на безналичные средства или вместо изношенных банкнот других номиналов (первая партия составляет несколько миллионов штук).