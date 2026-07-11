Банкнота у 2000 гривень стане сьомою в обігу: які номінали діють зараз та хто на них

Фото: банкнота у 2000 гривень буде в обігу з вересня (РБК-Україна)
Національний банк України представив нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане сьомою в готівковому обігу. Вже у вересні українці зможуть побачити нову купюру у своїх гаманцях.
Що відомо про новинку та які банкноти залишаються чинними на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Банкнота 2000 гривень буде восени
Нацбанк презентував нову банкноту найвищого номіналу - 2000 гривень. В обігу вона має з'явитися з 4 вересня 2026 року. На банкноті зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса.
Дизайн та символіка:
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Лицьовий бік: портрет Василя Стуса.
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Зворотний бік: будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.
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Символи: на банкноті використані елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Зокрема, образ сокола-боривітра, що метафорично символізує покоління шістдесятників, які протистояли системі.
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Графіка: використано рядок із вірша Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута - автора перших гривень часів УНР.
Зовнішній вигляд:
Нова купюра наслідує стиль банкнот зразка 2014-2019 років. Вона має розмір 75 х 166 мм, а її основний колір - синій. Завдяки розміру та кольору банкноту буде легко відрізнити від інших номіналів.
Фото: нова банкнота у 2000 гривень (РБК-Україна)
Захист від підроблення:
Банкнота містить понад 20 захисних елементів. Серед них:
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Оновлена "віконна" стрічка: полімерна стрічка в синьо-жовтих кольорах із оптично-змінним ефектом.
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Елемент SPARK: під час нахилу колір зображення змінюється від пурпурного до золотисто-зеленого.
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Anima Colour: це перша у світі банкнота, де застосовано унікальну поліхромну та анімовану стрічку. При зміні кута нахилу на ній видно ефект руху, а Тризуб змінюється на знак гривні. Цю технологію виробник презентував лише наприкінці квітня 2026 року.
Які банкноти діють зараз
Наразі в Україні використовують шість номіналів банкнот:
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1000 гривень: на лицьовій стороні - портрет Володимира Вернадського, на зворотній - будівля Президії Національної академії наук України.
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500 гривень: на лицьовій стороні - портрет Григорія Сковороди, на зворотній - будівля Києво-Могилянської академії.
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200 гривень: на лицьовій стороні - портрет Лесі Українки, на зворотній - В’їзна вежа Луцького замку.
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100 гривень: на лицьовій стороні - портрет Тараса Шевченка, на зворотній - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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50 гривень: на лицьовій стороні - портрет Михайла Грушевського, на зворотній - будинок Української Центральної Ради.
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20 гривень: на лицьовій стороні - портрет Івана Франка, на зворотній - Львівський оперний театр.
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