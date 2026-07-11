Банкнота у 2000 гривень стане сьомою в обігу: які номінали діють зараз та хто на них

Національний банк України представив нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане сьомою в готівковому обігу. Вже у вересні українці зможуть побачити нову купюру у своїх гаманцях.

Що відомо про новинку та які банкноти залишаються чинними на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Банкнота 2000 гривень буде восени Нацбанк презентував нову банкноту найвищого номіналу - 2000 гривень. В обігу вона має з'явитися з 4 вересня 2026 року. На банкноті зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса. Дизайн та символіка: Лицьовий бік: портрет Василя Стуса.

портрет Василя Стуса. Зворотний бік: будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Символи: на банкноті використані елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Зокрема, образ сокола-боривітра, що метафорично символізує покоління шістдесятників, які протистояли системі.

на банкноті використані елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Зокрема, образ сокола-боривітра, що метафорично символізує покоління шістдесятників, які протистояли системі. Графіка: використано рядок із вірша Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута - автора перших гривень часів УНР. Зовнішній вигляд: Нова купюра наслідує стиль банкнот зразка 2014-2019 років. Вона має розмір 75 х 166 мм, а її основний колір - синій. Завдяки розміру та кольору банкноту буде легко відрізнити від інших номіналів. Фото: нова банкнота у 2000 гривень (РБК-Україна) Захист від підроблення: Банкнота містить понад 20 захисних елементів. Серед них: Оновлена "віконна" стрічка: полімерна стрічка в синьо-жовтих кольорах із оптично-змінним ефектом.

полімерна стрічка в синьо-жовтих кольорах із оптично-змінним ефектом. Елемент SPARK: під час нахилу колір зображення змінюється від пурпурного до золотисто-зеленого.

під час нахилу колір зображення змінюється від пурпурного до золотисто-зеленого. Anima Colour: це перша у світі банкнота, де застосовано унікальну поліхромну та анімовану стрічку. При зміні кута нахилу на ній видно ефект руху, а Тризуб змінюється на знак гривні. Цю технологію виробник презентував лише наприкінці квітня 2026 року. Які банкноти діють зараз Наразі в Україні використовують шість номіналів банкнот: 1000 гривень: на лицьовій стороні - портрет Володимира Вернадського, на зворотній - будівля Президії Національної академії наук України.

на лицьовій стороні - портрет Володимира Вернадського, на зворотній - будівля Президії Національної академії наук України. 500 гривень: на лицьовій стороні - портрет Григорія Сковороди, на зворотній - будівля Києво-Могилянської академії.

на лицьовій стороні - портрет Григорія Сковороди, на зворотній - будівля Києво-Могилянської академії. 200 гривень: на лицьовій стороні - портрет Лесі Українки, на зворотній - В’їзна вежа Луцького замку.

на лицьовій стороні - портрет Лесі Українки, на зворотній - В’їзна вежа Луцького замку. 100 гривень: на лицьовій стороні - портрет Тараса Шевченка, на зворотній - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

на лицьовій стороні - портрет Тараса Шевченка, на зворотній - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 50 гривень: на лицьовій стороні - портрет Михайла Грушевського, на зворотній - будинок Української Центральної Ради.

на лицьовій стороні - портрет Михайла Грушевського, на зворотній - будинок Української Центральної Ради. 20 гривень: на лицьовій стороні - портрет Івана Франка, на зворотній - Львівський оперний театр.

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