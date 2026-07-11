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Банкнота у 2000 гривень стане сьомою в обігу: які номінали діють зараз та хто на них

06:00 11.07.2026 Сб
2 хв
Нараз в Україні в обігу діють банкноти шести номіналів
aimg Ірина Гамерська
Фото: банкнота у 2000 гривень буде в обігу з вересня (РБК-Україна)

Національний банк України представив нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане сьомою в готівковому обігу. Вже у вересні українці зможуть побачити нову купюру у своїх гаманцях.

Що відомо про новинку та які банкноти залишаються чинними на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Банкнота 2000 гривень буде восени

Нацбанк презентував нову банкноту найвищого номіналу - 2000 гривень. В обігу вона має з'явитися з 4 вересня 2026 року. На банкноті зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса.

Дизайн та символіка:

  • Лицьовий бік: портрет Василя Стуса.
  • Зворотний бік: будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.
  • Символи: на банкноті використані елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Зокрема, образ сокола-боривітра, що метафорично символізує покоління шістдесятників, які протистояли системі.
  • Графіка: використано рядок із вірша Стуса: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута - автора перших гривень часів УНР.

Зовнішній вигляд:

Нова купюра наслідує стиль банкнот зразка 2014-2019 років. Вона має розмір 75 х 166 мм, а її основний колір - синій. Завдяки розміру та кольору банкноту буде легко відрізнити від інших номіналів.

Фото: нова банкнота у 2000 гривень (РБК-Україна)

Захист від підроблення:

Банкнота містить понад 20 захисних елементів. Серед них:

  • Оновлена "віконна" стрічка: полімерна стрічка в синьо-жовтих кольорах із оптично-змінним ефектом.
  • Елемент SPARK: під час нахилу колір зображення змінюється від пурпурного до золотисто-зеленого.
  • Anima Colour: це перша у світі банкнота, де застосовано унікальну поліхромну та анімовану стрічку. При зміні кута нахилу на ній видно ефект руху, а Тризуб змінюється на знак гривні. Цю технологію виробник презентував лише наприкінці квітня 2026 року.

Які банкноти діють зараз

Наразі в Україні використовують шість номіналів банкнот:

  • 1000 гривень: на лицьовій стороні - портрет Володимира Вернадського, на зворотній - будівля Президії Національної академії наук України.
  • 500 гривень: на лицьовій стороні - портрет Григорія Сковороди, на зворотній - будівля Києво-Могилянської академії.
  • 200 гривень: на лицьовій стороні - портрет Лесі Українки, на зворотній - В’їзна вежа Луцького замку.
  • 100 гривень: на лицьовій стороні - портрет Тараса Шевченка, на зворотній - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 50 гривень: на лицьовій стороні - портрет Михайла Грушевського, на зворотній - будинок Української Центральної Ради.
  • 20 гривень: на лицьовій стороні - портрет Івана Франка, на зворотній - Львівський оперний театр.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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