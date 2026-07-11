Банкнота в 2000 гривен станет седьмой в обращении: какие номиналы действуют сейчас и кто на них

Банкнота 2000 гривен будет осенью

Нацбанк презентовал новую банкноту самого высокого номинала - 2000 гривен. В обращении она должна появиться с 4 сентября 2026 года. На банкноте изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Дизайн и символика:

Лицевая сторона: портрет Василия Стуса.

портрет Василия Стуса. Обратная сторона: здание филологического факультета Донецкого национального университета, где обучался поэт.

здание филологического факультета Донецкого национального университета, где обучался поэт. Символы: на банкноте использованы элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской. В частности, образ сокола-боривитра, метафорически символизирующий поколение шестидесятников, противостоящих системе.

на банкноте использованы элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской. В частности, образ сокола-боривитра, метафорически символизирующий поколение шестидесятников, противостоящих системе. Графика: использована строка из стихотворения Стуса: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет". Эти слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута - автора первых гривен времен УНР.

Внешний вид:

Новая купюра подражает стилю банкнот образца 2014-2019 годов. Она имеет размер 75 х 166 мм, а ее основной цвет - синий. Благодаря размеру и цвету банкноты легко отличить от других номиналов.

Фото: новая банкнота в 2000 гривен (РБК-Украина)

Защита от подделки:

Банкнота включает более 20 защитных элементов. Среди них:

Обновленная "оконная" лента: полимерная лента в сине-желтом цвете с оптически-сменным эффектом.

полимерная лента в сине-желтом цвете с оптически-сменным эффектом. Элемент SPARK: при наклоне цвет изображения изменяется от пурпурного до золотисто-зеленого.

при наклоне цвет изображения изменяется от пурпурного до золотисто-зеленого. Anima Colour: это первая в мире банкнота, где применена уникальная полихромная и анимированная лента. При изменении угла наклона на ней виден эффект движения, а трезубец меняется в знак гривны. Эту технологию производитель представил только в конце апреля 2026 года.

Какие банкноты действуют сейчас

В Украине используют шесть номиналов банкнот: