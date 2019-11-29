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Банкіри оцінили стан фінансового сектору України

Новини » Економіка     29.11.2019 - 11:56
Банкіри оцінили стан фінансового сектору України
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Оцінки стану покращуються

У листопаді 2019 року керівники банків та небанківських фінансових установ вказали на покращення стану справ у фінансовому секторі України. Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного Національним банком України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, респонденти покращують оцінки поточного стану фінсектору два раунди опитування поспіль. А порівняно з першим опитуванням (травень 2018 року) баланс відповідей змінився з негативного (-5%) на позитивний (+10%). У листопаді 2019 року лише кожен п’ятий учасник оцінював стан фінсектору нижче, ніж задовільний.

Банкіри оцінили стан фінансового сектору України

bank.gov.ua

Більшість опитаних зауважили, що протягом останніх 6 місяців стан фінансового сектору залишився переважно без змін. Однак 42% вказали на покращення стану справ проти 4%, які побачили погіршення.

Банкіри оцінили стан фінансового сектору України

"Особливо помітно зросли оцінки перспектив фінсектору на наступні півроку. Минулий раунд опитування (травень 2019 року) зафіксував переважно нейтральні очікування. Поточне опитування показало збільшення частки оптимістично налаштованих керівників, які очікують покращення стану справ у фінансовому секторі", - йдеться в повідомленні НБУ.

Банкіри оцінили стан фінансового сектору України

Опитування НБУ проводилося з 11 до 22 листопада 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 2 інвестиційні компанії. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники банків та небанківських фінансових установ вважають, що корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи найбільш значне джерело ризику для фінансового сектору.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн).

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