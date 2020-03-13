Банкіри назвали найближчий орієнтир курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуація на ринку буде залежати від НБУ, але тренд на зростання курсу долара збережеться

Учасники валютного ринку на найближчий тиждень не очікують зміни напряму котирувань і прогнозують зростання курсу долара до 26,50 грн/долар. Про це йдеться в матеріалі РБК-Украина "Ставка зроблена: чому НБУ не може стримати паніку на валютному ринку".

Як зазначив провідний експерт Департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Євген Міюц, поки гривня девальвує поступово завдяки активній участі НБУ, який використовував всі доступні інструменти в торгах цього тижня.

Зокрема, гасячи паніку, з вівторка по четвер включно Нацбанк продав понад 700 млн доларів, щоб задовольнити попит на валюту і не дати курсу відірватися ще більше.

"Торги наступного тижня будуть майже повністю залежати від бажання НБУ згладжувати валютні коливання. Тренд на ослаблення гривні, швидше всього, буде продовжуватися. Можливий коридор торгів - 26,10-26,50 грн/долар за умови участі регулятора", - додав Міюц.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.