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Банки увеличили прибыль в полтора раза

Новости » Экономика    23.04.2019 - 11:40
Банки увеличили прибыль в полтора раза
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прибыль выросла на 4,5 млрд грн

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-марте 2019 года составила 13,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Банки увеличили прибыль в полтора раза

По данным регулятора, за этот период банки получили 58,0 млрд грн дохода. Больше всего банкам дали процентные доходы - 37,9 млрд грн, комиссионные доходы - 14,0 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - 3,8 млрд грн.

Банки увеличили прибыль в полтора раза

Данные: НБУ

В январе-марте 2019 года расходы банков составили 44,8 млрд грн, в том числе процентные расходы - 18,4 млрд грн, общие административные расходы 13,9 млрд грн, отчисления в резервы 4,6 млрд грн.

Банки увеличили прибыль в полтора раза

Данные: НБУ

Напомним, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.

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