Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара

Курс долара в наступні 12 місяців продовжить зростання. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств і населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

У січні 2025 року фінансові аналітики очікують курс 45,19 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за грудень минулого року (44,83 грн/долар).

Українські банкіри в січні очікують курс через 12 місяців на рівні 45,31 грн/долар. Це вище попереднього прогнозу за жовтень на рівні 44,92 грн/долар.

За інформацією НБУ, населення в грудні 2024 року прогнозувало курс на рівні 44,11 грн/долар. Це вище, ніж у листопаді - 44,11 грн/долар.

Керівники підприємств у листопаді 2024 року очікували курс на рівні 44,42 грн/долар. Прогноз підвищено порівняно із серпнем (43,72 грн/долар).

Курс долара

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень. Потім курс дещо знизився.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень.

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав на 40 копійок.

У держбюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень.