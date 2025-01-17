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Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара

Украина, Пятница 17 января 2025 11:30
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Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара Фото: Курс доллар превысит 45 гривен, прогнозируют банкиры и финансовые аналитики (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в следующие 12 месяцев продолжит рост. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

В январе 2025 года финансовые аналитики ожидают курс 45,19 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за декабрь прошлого года (44,83 грн/доллар).

Украинские банкиры в январе ожидаю курс через 12 месяцев на уровне 45,31 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь на уровне 44,92 грн/доллар.

По информации НБУ, население в декабре 2024 года прогнозировало курс на уровне 44,11 грн/доллар. Это выше, чем в ноябре - 44,11 грн/доллар.

Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали курс на уровне 44,42 грн/доллар. Прогноз повышен по сравнению с августом (43,72 грн/доллар).

Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара

Курс доллара

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен. Затем курс несколько снизился.

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен.

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал на 40 копеек.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь.

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