Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року

"Збільшення попиту на валютному ринку є типовим для цієї пори року. Воно пов’язане як із піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії, тощо)", - зазначив Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард".

З ним згоден Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку. За його словами, це стандартний попит військового часу, до того ж спостерігається зменшення заходу експортної виручки в Україну, також можливо впливає сезонний попит.

"Поки що сказати, що це має вплив на готівковий ринок, складно, бо НБУ закриває весь попит через інтервенції. Підвищений попит на готівковому ринку може бути через збільшення гривні на руках, що з’являється наприкінці року, та через виплати перед і під час переходу у новий рік", - додав експерт.