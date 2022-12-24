Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года

"Увеличение спроса на валютном рынке типично для этого времени года. Оно связано как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.д.)" , - отметил Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

С ним согласен Антон Куренный, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка. По его словам, это стандартный спрос военного времени, к тому же наблюдается уменьшение меры экспортной выручки в Украину, также, возможно, влияет сезонный спрос.

"Пока сказать, что это имеет влияние на наличный рынок, сложно, потому что НБУ закрывает весь спрос из-за интервенций. Повышенный спрос на наличном рынке может быть из-за появляющегося в конце года гривны на руках и из-за выплат перед и во время перехода в новый год", - добавил эксперт.