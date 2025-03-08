UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Банкір дав прогноз щодо курсу долара на наступний тиждень

Фото: курс долара очікується в діапазоні 41,4-42,2 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Стан валютного ринку на середину березня залишається стабільним. Значних коливань курсу не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, цьому сприяє низка факторів:

  1. Регуляторна політика: зміна облікової ставки спрямована на запобігання зростанню споживчих цін і водночас підтримує стабільність гривні. Також Національний банк здійснює валютні інтервенції, регулюючи баланс попиту та пропозиції.
  2. Міжнародна підтримка: фінансова допомога цього року майже повністю компенсує бюджетний дефіцит (близько 38,8 млрд доларів), що мінімізує ризики ослаблення гривні. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями створює додатковий резерв для підтримки макроекономічної стабільності.
  3. Експортна діяльність: експорт сільськогосподарської продукції та інших стратегічних товарів приносить додатковий валютний виторг, що формує міжнародні валютні резерви країни.
  4. Взаємозв’язок готівкового та безготівкового ринків: протягом останніх тижнів різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків залишається незначною, що вказує на процес формування єдиного ринкового курсу.
  5. Політика "керованої гнучкості": стратегія НБУ не передбачає різких коливань курсу, що також сприяє його стабільності та прогнозованості.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42,2 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Воєнні фактори чи зовнішньополітичні зміни залишаються ключовими, однак загальна ситуація на валютному ринку до міри контрольована. Валютний ринок наразі добре захищений від серйозних потрясінь, а можливі зміни будуть короткостроковими та ситуативними", - констатував Лєсовий.

 

Нагадаємо, курс долара суттєво знизився минулого тижня. У підсумку долар подешевшав на 22 копійки - з 41,43 до 41,21 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ