Банкір дав прогноз щодо курсу долара на наступний тиждень

Як зазначив банкір, цьому сприяє низка факторів:

Регуляторна політика: зміна облікової ставки спрямована на запобігання зростанню споживчих цін і водночас підтримує стабільність гривні. Також Національний банк здійснює валютні інтервенції, регулюючи баланс попиту та пропозиції. Міжнародна підтримка: фінансова допомога цього року майже повністю компенсує бюджетний дефіцит (близько 38,8 млрд доларів), що мінімізує ризики ослаблення гривні. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями створює додатковий резерв для підтримки макроекономічної стабільності. Експортна діяльність: експорт сільськогосподарської продукції та інших стратегічних товарів приносить додатковий валютний виторг, що формує міжнародні валютні резерви країни. Взаємозв’язок готівкового та безготівкового ринків: протягом останніх тижнів різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків залишається незначною, що вказує на процес формування єдиного ринкового курсу. Політика "керованої гнучкості": стратегія НБУ не передбачає різких коливань курсу, що також сприяє його стабільності та прогнозованості.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42,2 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Воєнні фактори чи зовнішньополітичні зміни залишаються ключовими, однак загальна ситуація на валютному ринку до міри контрольована. Валютний ринок наразі добре захищений від серйозних потрясінь, а можливі зміни будуть короткостроковими та ситуативними", - констатував Лєсовий.