Банкір дав прогноз щодо курсу долара на наступний тиждень

Стан валютного ринку на середину березня залишається стабільним. Значних коливань курсу не очікується.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
Як зазначив банкір, цьому сприяє низка факторів:
Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:
"Воєнні фактори чи зовнішньополітичні зміни залишаються ключовими, однак загальна ситуація на валютному ринку до міри контрольована. Валютний ринок наразі добре захищений від серйозних потрясінь, а можливі зміни будуть короткостроковими та ситуативними", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, курс долара суттєво знизився минулого тижня. У підсумку долар подешевшав на 22 копійки - з 41,43 до 41,21 гривень.