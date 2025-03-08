Банкир дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю

Состояние валютного рынка на середину марта остается стабильным. Значительных колебаний курса не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Как отметил банкир, этому способствует ряд факторов:
Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:
"Военные факторы или внешнеполитические изменения остаются ключевыми, однако общая ситуация на валютном рынке в меру контролируемая. Валютный рынок пока хорошо защищен от серьезных потрясений, а возможные изменения будут краткосрочными и ситуативными", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара существенно снизился на прошлой неделе. В итоге доллар подешевел на 22 копейки - с 41,43 до 41,21 гривен.