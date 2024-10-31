Банкір дав прогноз на листопад: чи зросте курс долара до 42 гривень

За його прогнозом, очікується зміщення коридорів до 41,2-41,8 грн/долар та 45,3-47,3 грн /євро на міжбанку, а на готівковому ринку до 41,3-42 грн /долар та 45,5-47,8 грн/євро.

"Тобто дію режиму "керованої гнучкості" скасовано не буде: нас очікують часті різноспрямовані зміни курсів, проте ці зміни не будуть надмірно сенсаційними і відбуватимуться, як раніше, згідно із системою валютних змін, утворених/сформованих саме внаслідок дії "керованої гнучкості"", - сказав він.

Лєсовий висловив припущення, що ґрунтується на аналізі попередніх місяців. "Припускаємо, що реальний коридор коливання курсу долара буде на рівні 41,5-41,9 грн, тобто курс долара може максимально наблизитися до позначки в 42 грн, тобто до цифри макропрогнозу на кінець року", - додав він.

За його словами, таким чином наприкінці листопаду може бути остаточно сформований цьогорічний підсумковий курс долара. Хоча наразі всі чинники, що можуть послабити чи посилити гривню врахувати маже неможливо, адже досі відсутні відповіді на низку важливих питань: 1) обсяг макрофіну на 2025 рік, 2) закладений в бюджет середньозважений курс долара, 3) наслідки зими: енергетичні, воєнні, економічні.

"Таким чином, на валютному ринку наближається розв’язка року, однак поки що відсутні передумови для якихось стрімких валютних змін чи якихось непередбачуваних катаклізмів", - додав банкір.