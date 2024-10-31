Банкир дал прогноз на ноябрь: поднимется ли курс доллара до 42 гривен

По его прогнозу, ожидается смещение коридоров до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке, а на наличном рынке до 41,3-42 грн/доллар и 45,5- 47,8 грн/евро.

"То есть действие режима "управляемой гибкости" отменено не будет: нас ожидают частые разнонаправленные изменения курсов, однако эти изменения не будут чрезмерно сенсационными и будут происходить, как раньше, согласно системе валютных изменений, образованных/сформированных именно в результате действия "управляемой гибкости"", – сказал он.

Лесовой высказал предположение, основанное на анализе предыдущих месяцев. "Допускаем, что реальный коридор колебания курса доллара будет на уровне 41,5-41,9 грн, то есть курс доллара может максимально приблизиться к отметке в 42 грн, то есть к цифре макропрогноза на конец года", - добавил он.

По его словам, таким образом в конце ноября может быть окончательно сформирован итоговый курс доллара. Хотя все факторы, которые могут ослабить или усилить гривну учесть почти невозможно, ведь до сих пор отсутствуют ответы на ряд важных вопросов: 1) объем макрофина на 2025 год, 2) заложенный в бюджет средневзвешенный курс доллара, 3) последствия зимы: энергетические, военные, экономические.

"Таким образом, на валютном рынке приближается развязка года, однако пока отсутствуют предпосылки для каких-то стремительных валютных изменений или каких-либо непредсказуемых катаклизмов", - добавил банкир.