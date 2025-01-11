Банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

"Водночас основні кроки Нацбанку проти наявних загроз мають погамувати попит, нівелюючи емоційний попит, що може мати вірусні ознаки", - сказав Лєсовий.

За його словами, загальна ж стратегія регулятора залишається незмінною: дія режиму керованої гнучкості унеможливлює обвал ринку, а також є стрижнем курсоутворення на готівковому ринку.

"Водночас на готівковому ринку майже відсутні перепони для громадян, що вирішать придбати валюту. Тому навряд чи курсовий розрив з курсом міжбанку перевищить 40-50 копійок, що буде цілком прийнятним", - вважає Лєсовий.

Щодо діапазону валютних змін, протягом 13-19 січня на міжбанку основні коливання можуть відбуватися в коридорі 42-42,5 грн/долар, "що стане цілком задовільною ознакою стану справ на ринку та ефективності заходів, яких вживатиме регулятор", сказав банкір

Прогноз курсу

Як зазначив Лєсовий, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 42-42,5 грн /долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 42-42,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, протягом наступного тижня варто поставитись до подій на ринку з холодним розумом: на мій погляд, наразі є всі підстави для збереження економічної архітектури ринку, без отруйних паніки та ажіотажу. А вже ближче до березня цілком можливо, що ринок заспокоїться, відповідно регулятор зможе зменшити свою присутність на ринку", - констатував банкір.