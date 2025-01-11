Банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю

"В то же время основные шаги Нацбанка против имеющихся угроз должны погасить спрос, нивелируя эмоциональный спрос, который может иметь вирусные признаки", - сказал Лесовой.

По его словам, общая же стратегия регулятора остается неизменной: действие режима управляемой гибкости делает невозможным обвал рынка, а также является стержнем курсообразования на наличном рынке.

"В то же время на наличном рынке почти отсутствуют преграды для граждан, которые решат приобрести валюту. Поэтому вряд ли курсовой разрыв с курсом межбанка превысит 40-50 копеек, что будет вполне приемлемым", - считает Лесовой.

Что касается диапазона валютных изменений, в течение 13-19 января на межбанке основные колебания могут происходить в коридоре 42-42,5 грн/доллар, "что станет вполне удовлетворительным признаком состояния дел на рынке и эффективности мер, которые будет принимать регулятор", сказал банкир

Прогноз курса

Как отметил Лесовой, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 42-42,5 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42-42,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, в течение следующей недели стоит отнестись к событиям на рынке с холодным умом: на мой взгляд, сейчас есть все основания для сохранения экономической архитектуры рынка, без ядовитых паники и ажиотажа. А уже ближе к марту вполне возможно, что рынок успокоится, соответственно регулятор сможет уменьшить свое присутствие на рынке", - констатировал банкир.