Банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю

На следующей неделе валютный рынок столкнется с рядом важных факторов. Ход войны и внешнеполитические обстоятельства могут вызвать колебания общественных настроений.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"В то же время основные шаги Нацбанка против имеющихся угроз должны погасить спрос, нивелируя эмоциональный спрос, который может иметь вирусные признаки", - сказал Лесовой.
По его словам, общая же стратегия регулятора остается неизменной: действие режима управляемой гибкости делает невозможным обвал рынка, а также является стержнем курсообразования на наличном рынке.
"В то же время на наличном рынке почти отсутствуют преграды для граждан, которые решат приобрести валюту. Поэтому вряд ли курсовой разрыв с курсом межбанка превысит 40-50 копеек, что будет вполне приемлемым", - считает Лесовой.
Что касается диапазона валютных изменений, в течение 13-19 января на межбанке основные колебания могут происходить в коридоре 42-42,5 грн/доллар, "что станет вполне удовлетворительным признаком состояния дел на рынке и эффективности мер, которые будет принимать регулятор", сказал банкир
Как отметил Лесовой, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:
"Итак, в течение следующей недели стоит отнестись к событиям на рынке с холодным умом: на мой взгляд, сейчас есть все основания для сохранения экономической архитектуры рынка, без ядовитых паники и ажиотажа. А уже ближе к марту вполне возможно, что рынок успокоится, соответственно регулятор сможет уменьшить свое присутствие на рынке", - констатировал банкир.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара закрепился выше 42 гривен и несколько раз обновлял исторический максимум.