Курс долара оновив четвертий історичний максимум поспіль

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар четвертий історичний максимум поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2361 гривень за 1 долар (+0,0064 грн).

Попередній максимум був 8 січня 2024 року - 42,2297 гривень за 1 долар.

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Офіційний курс євро становитиме 43,4272 гривень за 1 євро (-0,4495 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 42,32-42,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,75 гривень.

Готівковий курс долара

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в грудні 2024 року зріс на 0,9% до 42,07 гривень. За рік долар подорожчав на 11,2%.

Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Зростання курсу долара можна порівняти з інфляцією за 2024 рік. За оцінками НБУ, споживчі ціни за рік зросли приблизно на 12%.