Банкір дав прогноз курсу долара на кінець вересня

Девальвація гривні за підсумками вересня буде незначною. Можна припустити, що 1 жовтня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"За всіма ознаками завершення вересня на валютному ринку не стане приголомшливим: з одного боку валютні коливання відбуватимуться майже щодня поперемінно - то вгору, то вниз, однак характер змін не поставить під сумнів загальні курсові показники", - сказав він.

Водночас він не виключає, що через активність експортерів в певні дні на міжбанку може виникати профіцит валюти, що віддзеркалиться ситуативним зниженням курсових показників (приміром, як це сталося 6 вересня, коли торги на міжбанку завершилися зниженням курсу долара нижче 41 гривень).

За його словами, як і раніше, дія режиму "керованої гнучкості" визначатиме панівну роль міжбанку: курсові показники на готівковому ринку будуть сформовані з огляду на безготівковий ринок, а розрив” між курсами буде мінімальним.

"Наразі будь-які стрімкі та сенсаційні курсові зміни малоймовірні, що матиме позитивний вплив, як на бізнес, так і на простих громадян. Однак, суто теоретично, не можна виключати, що девальваційні процеси можуть продовжитися в жовтні, хоча вони за аналогією квітня, травня чи липня не будуть стрімкими та не перевищать 1,3-1,5% за місяць", - додав Лєсовий.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 23 по 29 вересня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/долар.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Попри інфляційний тиск, на валютному ринку зберігатиметься відносний курсовий спокій, адже регулятор готовий вжити невідкладних заходів, щоб пом’якшити будь-які ажіотажні прояви та нівелювати негативні тенденції. А в умовах періодичного превалювання пропозиції, курсові показники навряд чи переписуватимуться аж надто помітно. Таким чином, підсумовуючи валютний вересень, можна зробити висновок, що загальна ситуація другий місяць поспіль залишається прогнозованою з мінімальними ризиками для різких курсових змін", - констатував Лєсовий.