Банкир дал прогноз курса доллара на конец сентября

Девальвация гривны по итогам сентября будет незначительной. Можно предположить, что 1 октября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны.

"По всем признакам завершение сентября на валютном рынке не станет потрясающим: с одной стороны валютные колебания будут происходить почти ежедневно попеременно - то вверх, то вниз, однако характер изменений не поставит под сомнение общие курсовые показатели", - сказал он.

В то же время, он не исключает, что из-за активности экспортеров в определенные дни на межбанке может возникать профицит валюты, что отразится ситуативным снижением курсовых показателей (например, как это произошло 6 сентября, когда торги на межбанке завершились снижением курса доллара ниже 41 гривен).

По его словам, по-прежнему действие режима "управляемой гибкости" будет определять господствующую роль межбанка: курсовые показатели на наличном рынке будут сформированы с учетом безналичного рынка, а разрыв между курсами будет минимальным.

"В настоящее время любые стремительные и сенсационные курсовые изменения маловероятны, что окажет положительное влияние, как на бизнес, так и на простых граждан. Однако, сугубо теоретически, нельзя исключать, что девальвационные процессы могут продолжиться в октябре, хотя они по аналогии апреля, мая или июля не будут стремительными и не превысят 1,3-1,5% в месяц", - добавил Лесовой.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 23 по 29 сентября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/доллар.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Несмотря на инфляционное давление, на валютном рынке будет сохраняться относительное курсовое спокойствие, ведь регулятор готов принять неотложные меры, чтобы смягчить любые ажиотажные проявления и нивелировать негативные тенденции. А в условиях периодического превалирования предложения, курсовые показатели вряд ли будут переписываться слишком заметно. Таким образом, суммируя валютный сентябрь, можно заключить, что общая ситуация второй месяц подряд остается прогнозируемой с минимальными рисками для резких курсовых изменений", - констатировал Лесовой.