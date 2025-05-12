Банки зріжуть ліміти: скільки можна буде переказати за карткою з 1 червня

Банки знизять ліміти за грошовими операціями для українців з 1 червня 2025 року. Це стосується не тільки карткових переказів, а й платежів через IBAN.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на меморандум банків за грудень 2025 року.
Банки встановили з 1 лютого ліміт на перекази на рівні 150 тисяч гривень. З 1 червня він буде знижений до 100 тисяч гривень. Це обмеження діє для клієнтів "середнього" і "низького" рівня ризику.
Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишиться таким самим - 50 тисяч гривень на місяць.
Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів.
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.
У грудні 2024 року найбільші банки України підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Фактично він замінив обмеження НБУ.
Згідно з меморандумом банків, документальне доведення доходів передбачає в т.ч. довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, та підтверджені доходи членів сімей, підтвердження волонтерської діяльності.
Клієнти, які планують перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів. За документального підтвердження джерел доходів банки-учасники встановлюватимуть/скасовуватимуть ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, у т.ч. через контроль сум надходжень на рахунки.
Банки-учасники також запровадили обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше ніж три рахунки для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.
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