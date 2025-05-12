Банки зріжуть ліміти: скільки можна буде переказати за карткою з 1 червня

Банки встановили з 1 лютого ліміт на перекази на рівні 150 тисяч гривень. З 1 червня він буде знижений до 100 тисяч гривень. Це обмеження діє для клієнтів "середнього" і "низького" рівня ризику.

Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишиться таким самим - 50 тисяч гривень на місяць.

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів.

Ліміти НБУ

Національний банк України з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні 2024 року найбільші банки України підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Фактично він замінив обмеження НБУ.