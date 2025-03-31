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Ліміти на карткові перекази: чи скасує НБУ обмеження з 1 квітня

Україна, Понеділок 31 березня 2025 14:31
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Ліміти на карткові перекази: чи скасує НБУ обмеження з 1 квітня Фото: ліміт на перекази у 150 тисяч гривень скасують з 1 квітня, але є нюанс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ліміт НБУ на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі 150 тисяч гривень на місяць закінчиться 1 квітня. Натомість будуть діяти обмеження, які встановили банки.

Про це РБК-Україна повідомило джерело на банківському ринку.

Обмеження Національного банку були запроваджені на шість місяців з 1 жовтня 2024 року. За даними джерела, НБУ не буде продовжувати ліміти після 1 квітня 2025 року.

Водночас замість лімітів НБУ будуть діяти обмеження, встановлені банками з 1 лютого.

"Банки працюють згідно з меморандумом і всі ліміті продовжують діяти", - сказало джерело в іншому банку. За його словами, "тобто ліміти встановлює не регулятор, а самі банки".

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

  • за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику:

  • з 1 лютого 2025 року - у сумі до 150 тисяч гривень на місяць,
  • з 1 червня 2025 року - у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.
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