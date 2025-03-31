Ліміти на карткові перекази: чи скасує НБУ обмеження з 1 квітня
Ліміт НБУ на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі 150 тисяч гривень на місяць закінчиться 1 квітня. Натомість будуть діяти обмеження, які встановили банки.
Про це РБК-Україна повідомило джерело на банківському ринку.
Обмеження Національного банку були запроваджені на шість місяців з 1 жовтня 2024 року. За даними джерела, НБУ не буде продовжувати ліміти після 1 квітня 2025 року.
Водночас замість лімітів НБУ будуть діяти обмеження, встановлені банками з 1 лютого.
"Банки працюють згідно з меморандумом і всі ліміті продовжують діяти", - сказало джерело в іншому банку. За його словами, "тобто ліміти встановлює не регулятор, а самі банки".
Ліміти на перекази
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.
У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.
Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.
Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:
- за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;
за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику:
- з 1 лютого 2025 року - у сумі до 150 тисяч гривень на місяць,
- з 1 червня 2025 року - у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.