Банки срежут лимиты: сколько можно будет перевести по карте с 1 июня

Банки установили с 1 февраля лимит на переводы на уровне 150 тысяч гривен. С 1 июня он будет снижен до 100 тысяч гривен. Это ограничение действует для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска.

Как сообщил РБК-Украина представитель одного из банков, который подписал меморандум, все остается, как планировалось.

"То есть анонсированное понижение произойдет. Пока подписанты меморандума не сталкивались с проблемами действия ограничений. То есть оттока клиентов не наблюдается. Это было самое главное опасение", - добавил банкир.

Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.

Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов.

Лимиты НБУ

Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.

В декабре 2024 года крупнейшие банки Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Фактически он заменил ограничения НБУ.