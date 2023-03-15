Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували чотири банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.