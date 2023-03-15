Банки снизили ставки по ипотеке, но кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя" исключительно на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, банки Украины в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на общую сумму 449,5 млн грн.

По сравнению с январем 2022 новое ипотечное кредитование сократилось вдвое по количеству договоров и на четверть в денежном измерении.