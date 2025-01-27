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Банки увеличили кредитование, но о закредитованности граждан речь не идет, - глава НБУ

Украина, Понедельник 27 января 2025 12:47
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Банки увеличили кредитование, но о закредитованности граждан речь не идет, - глава НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Чистый кредитный портфель банков бизнесу за 2024 год, по оперативным данным, вырос на 65 млрд гривен, или на 21%, населения - на 62 млрд гривен, или на 39%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"О закредитованности речь не идет! Бизнес сохраняет умеренную долговую нагрузку на близком к довоенным показателям уровне, а соотношение розничных займов банков и небанковских финучреждений к годовым доходам населения составляет всего 10%", - написал он.

По его словам, усиление конкуренции стимулировало банки улучшить условия по кредитам, в частности снизить ставку по бизнес-кредитам в среднем доковидных 15% годовых, а также существенно улучшить условия потребительских кредитов.

"Как следствие, два банка-лидера в этом сегменте (потребительского кредитования, - ред.) даже несколько уступили долю рынка в пользу других частных игроков",- сообщил Пышный.

Ставки по кредитам

Напомним, в ноябре 2024 года, по данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34,0%.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,4% до 14,4% годовых.

В целом задолженность по кредитам населения составила 218 млрд гривен.

Крупнейшие кредитные портфели физическим лицам по состоянию на 1 декабря 2024 года были у ПриватБанка - 79 млрд гривен, и Универсал Банка (monobank) - 39 млрд гривен.

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