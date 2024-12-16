Банки трохи знизили ставки: під який відсоток можна взяти кредит

Банки України в листопаді 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34,0%.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,4% до 14,4% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,7% до 277 млрд гривень, для підприємств - на 1,6% до 831 млрд гривень.

Кредити населенню

У IV кварталі 2024 року банки України очікують зростання попиту на всі види роздрібних кредитів.

Попит населення на позики зростав три квартали поспіль, у ІІІ кварталі - найбільше на споживчі кредити. Основними чинниками підвищення попиту на роздрібні кредити були кращі споживчі настрої та нижчі відсоткові ставки. Зростання витрат на товари довгострокового користування підживлювало попит на споживчі кредити

За даними НБУ, частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення сягнуло 16%.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.