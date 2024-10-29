Банки збільшать кредитування населення та послаблять вимоги до позичальників

За даними опитування, попит населення на позики зростав три квартали поспіль, у ІІІ кварталі – найбільше на споживчі кредити. Основними чинниками підвищення попиту на роздрібні кредити були кращі споживчі настрої та нижчі відсоткові ставки. Зростання витрат на товари довготермінового користування підживлювало попит на споживчі кредити. Окремі банки повідомили про нижчий попит на кредити через пожвавлення банківської конкуренції.

У ІІІ кварталі фінустанови надалі пом’якшували стандарти кредитування для населення. Цьому передусім сприяло підвищення загальної конкуренції. Позитивні очікування стосовно платоспроможності клієнтів сприяли пом’якшенню кредитних стандартів для споживчих кредитів. Водночас погіршення інфляційних і курсових очікувань дещо стримували послаблення стандартів для іпотеки.

У ІІІ кварталі рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс. Водночас банки зменшили вартість кредитів населенню. Для споживчих кредитів фінустанови збільшили розмір позик.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.