RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Банки увеличат кредитование населения и снизят требования к заемщикам

Фото: кредиты будут дешевле (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В IV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов. Банки планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (IV квартал 2024 года).

По данным опроса, спрос населения на ссуды рос три квартала подряд, в ІІІ квартале - больше всего на потребительские кредиты. Основными факторами повышения спроса на розничные кредиты были лучшие потребительские настроения и более низкие процентные ставки. Рост расходов на товары долгосрочного пользования подпитывал спрос на потребительские кредиты. Отдельные банки сообщили о более низком спросе на кредиты из-за оживления банковской конкуренции.

В ІІІ квартале финучреждения в дальнейшем смягчали стандарты кредитования для населения. Этому в первую очередь способствовало повышение общей конкуренции. Позитивные ожидания платежеспособности клиентов способствовали смягчению кредитных стандартов для потребительских кредитов. В то же время ухудшение инфляционных и курсовых ожиданий несколько сдерживало ослабление стандартов для ипотеки.

В ІІІ квартале уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос. В то же время банки снизили стоимость кредитов населению. Для потребительских кредитов финучреждения увеличили размер ссуд.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

По данным НБУ, средняя ставка по кредитам для населения в сентябре 2024 составила 33,8%.

По данным опроса НБУ, в ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныБанки