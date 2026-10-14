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Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

10:32 14.10.2026 Ср
4 мин
aimg Анастасия Мацепа
Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро Фото: банки и обменники обновили курсы валют (РБК-Украина)
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В среду, 14 октября, банки и обменники обновили курсы доллара и евро. Стоимость валюты зависит от учреждения и способа обмена – наличного или безналичного.

Какие банки предлагают лучшие условия для покупки валюты и где выгоднее ее сдать, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 14 октября обменники покупают доллар у клиентов в среднем по 45,05 грн. По сравнению с 13 октября курс вырос на 1 копейку. Продажа американской валюты подорожала на 3 копейки – до 45,23 грн.

Евро тоже вырос в цене. Курс покупки европейской валюты повысился на 11 копеек – до 50,74 грн., а продажи – на 10 копеек, до 51,00 грн.

Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро
Фото: курс валют в обменниках 14 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,25 грн, а для карт – по 45,24 грн. Оба курса остались на уровне предыдущего банковского дня. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,65 грн, а для карт – по 44,80 грн, также без изменений.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,90 грн – на 20 копеек дороже 13 октября. Для карт курс продажи составляет 51,02 грн, что на 26 копеек больше предыдущего показателя. Банк покупает евро в отделениях по 49,90 грн (+20 копеек), а для карт – по 50,21 грн (+16 копеек).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,29 грн, а для карт – по 45,45 грн. В обоих случаях курс вырос на 10 копеек. Банк покупает американскую валюту в приложении по 45,00 грн (+10 копеек), а для карт – по 44,90 грн (+10 копеек).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,90 грн (+20 копеек), а для карт – по 51,05 грн (+15 копеек). Курс покупки европейской валюты в приложении составляет 50,25 грн (+20 копеек), а для карт – 50,10 грн (+20 копеек).

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене и по коммерческому курсу продают по 45,50 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне. Наличный курс покупки составляет 44,90 грн (+10 копеек), а коммерческий – 45,00 грн (+10 копеек).

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн., а покупают по 50,30 грн. Оба показателя остались без изменений.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн – без изменений по сравнению с 13 октября. Курс покупки вырос на 7 копеек и составил 44,90 грн.

Евро в Monobank стоит 50,99 грн при продаже (+24 копейки), а курс покупки повысился на 22 копейки – до 50,30 грн.

Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро
Фото: курсы валют в банках 14 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Monobank – 45,23 грн. В ПриватБанке для карт американская валюта стоит 45,24 грн, а в отделениях – 45,25 грн. В Ощабанке доллар продают по 45,29 грн через ''Мобильный Ощад'' и по 45,45 грн для карт. У ПУМБ курс составляет 45,50 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,90 грн. В Monobank курс продаж составляет 50,99 грн, в ПУМБ – 51,00 грн, а для карт ПриватБанка – 51,02 грн. Самый высокий курс среди приведенных предложений – в Ощабанке для карт, где евро продают по 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков – 45,00 грн. Столько предлагают Ощабанк в ''Мобильном Ощаде'' и ПУМБ по коммерческому курсу. В Monobank, Ощабанке для карт и ПУМБ при наличном обмене доллар покупают по 44,90 грн. ПриватБанк предлагает 44,80 грн. для карт и 44,65 грн. в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ и Monobank – по 50,30 грн. В Ощабанке через ''Мобильный Ощад'' за евро предлагают 50,25 грн, а в ПриватБанке для карт – 50,21 грн. В Ощадбанке для карт курс покупки составляет 50,10 грн, а в отделениях ПриватБанка – 49,90 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 45250 грн.
  • Ощабанк (''Мобильный Ощад'') – 45 290 грн.
  • Ощабанк (для карт) – 45 450 грн.
  • ПУМБ – 45500 грн.

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