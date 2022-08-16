Банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование: на что выдают деньги

"Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов, а в ипотечном сегменте и на покупку авто кредитование почти не осуществлялось", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования росла - в среднем до 17,9% годовых. В большей степени подорожание коснулось крупных предприятий и компаний под иностранным контролем.

Зато в условиях низкого спроса и объявленных кредитных каникул средние ставки по кредитам населению снизились до 20,7% годовых, отметили в НБУ.