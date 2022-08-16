UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование: на что выдают деньги

Фото: кредиты на жилье и автомобили в Украине не выдаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистый розничный кредитный портфель за II квартал 2022 года сократился на 11,1% равномерно по всем группам украинских банков. Это произошло как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2022 года).

"Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов, а в ипотечном сегменте и на покупку авто кредитование почти не осуществлялось", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования росла - в среднем до 17,9% годовых. В большей степени подорожание коснулось крупных предприятий и компаний под иностранным контролем.

Зато в условиях низкого спроса и объявленных кредитных каникул средние ставки по кредитам населению снизились до 20,7% годовых, отметили в НБУ.

Напомним, с июня 2022 года началось рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. В начале августа ставки по гривневым трехмесячным депозитам в банках составляли 9,4% годовых. В начале июня они были на уровне 6,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины