Ставки по депозитам растут: на какой срок вкладывать средства выгоднее всего

С июня 2022 года начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. Стремительнее всего подорожали трехмесячные депозиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2022 года).

По данным НБУ, в начале августа ставки по гривневым трехмесячным депозитам в банках составляли 9,4% годовых. В начале июня они были на уровне 6,2%.

Ставки по депозитам на 6 месяцев составляли 9,2% годовых, на 9 месяцев - 9,0%, на 12 месяцев - 9,5%.