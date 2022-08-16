RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування: на що видають кошти

Фото: кредити на житло та автомобілі в Україні не видаються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий роздрібний кредитний портфель за ІІ квартал 2022 року скоротився на 11,1% рівномірно за всіма групами українських банків. Це відбулося за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2022 року).

"Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість в іпотечному сегменті та на купівлю авто кредитування майже не здійснювалося", - йдеться огляді.

За даними НБУ, через суттєве збільшення кредитного ризику вартість гривневих позик суб’єктам господарювання зростала - в середньому до 17,9% річних. Більшою мірою подорожчання торкнулося великих підприємств та компаній під іноземним контролем.

Натомість в умовах низького попиту та оголошених кредитних канікул середні ставки за позиками населенню знизилися до 20,7% річних, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, з червня 2022 року розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. На початку серпня ставки за гривневими тримісячними депозитами в банках становили 9,4% річних. На початку червня вони були на рівні 6,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України