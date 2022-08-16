ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування: на що видають кошти

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 13:51
Банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування: на що видають кошти Фото: кредити на житло та автомобілі в Україні не видаються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий роздрібний кредитний портфель за ІІ квартал 2022 року скоротився на 11,1% рівномірно за всіма групами українських банків. Це відбулося за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2022 року).

"Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість в іпотечному сегменті та на купівлю авто кредитування майже не здійснювалося", - йдеться огляді.

За даними НБУ, через суттєве збільшення кредитного ризику вартість гривневих позик суб’єктам господарювання зростала - в середньому до 17,9% річних. Більшою мірою подорожчання торкнулося великих підприємств та компаній під іноземним контролем.

Натомість в умовах низького попиту та оголошених кредитних канікул середні ставки за позиками населенню знизилися до 20,7% річних, зазначили в НБУ.

Банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування: на що видають кошти

Нагадаємо, з червня 2022 року розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. На початку серпня ставки за гривневими тримісячними депозитами в банках становили 9,4% річних. На початку червня вони були на рівні 6,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого