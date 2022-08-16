Банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування: на що видають кошти

Чистий роздрібний кредитний портфель за ІІ квартал 2022 року скоротився на 11,1% рівномірно за всіма групами українських банків. Це відбулося за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2022 року).

"Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість в іпотечному сегменті та на купівлю авто кредитування майже не здійснювалося", - йдеться огляді.

За даними НБУ, через суттєве збільшення кредитного ризику вартість гривневих позик суб’єктам господарювання зростала - в середньому до 17,9% річних. Більшою мірою подорожчання торкнулося великих підприємств та компаній під іноземним контролем.

Натомість в умовах низького попиту та оголошених кредитних канікул середні ставки за позиками населенню знизилися до 20,7% річних, зазначили в НБУ.