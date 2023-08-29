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Банки України продаватимуть долари онлайн: як купити і який максимум

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 06:00
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Банки України продаватимуть долари онлайн: як купити і який максимум Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні, відсьогодні, дозволять банкам продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

У рамках чого це відбувається

Нацбанк уточнив, що такі дії потрібні в рамках переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

НБУ уточнив, що це є першим етапом пом'якшення валютних обмежень. Він спрямовуватиметься, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

"З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам", - йдеться у повідомленні.

Що змінитися в Україні вже відсьогодні

  • Нацбанк дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав або зобов'язань для проведення такої операції. Уточнюється, що такі операції здійснюватимуться за курсом, встановленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;
  • Також НБУ збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.

До чого це має призвести

У Нацбанку наголосили, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Там уточнили, що операції з продажу безготівкової валюти банками є більш зручними та безпечними.

"Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом", - додали в НБУ.

Фіксований курс долара

Фіксований курс гривні до долара США в Україні діє вже 18-й місяць. В перший день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року він був встановлений на рівні 29,25 грн за 1 долар.

Тоді ж було введено ряд обмежень на проведення валютних операцій, які мали зберегти стабільність ринку в умовах воєнного стану. Зокрема, було обмежено курс продажу готівки та об’єм зняття валюти з рахунків.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк готується до скасування фіксованого та повернення обмежено гнучкого курсу.

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Національний банк України
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