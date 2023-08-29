Банки Украины будут продавать доллары онлайн: как купить и какой максимум

В Украине, с сегодняшнего дня, позволят банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

В рамках чего это происходит

Нацбанк уточнил, что такие действия нужны в рамках перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

НБУ уточнил, что это является первым этапом смягчения валютных ограничений. Он будет направлен, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.

"С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам", - говорится в сообщении.

Что измениться в Украине уже с сегодняшнего дня

Нацбанк позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Уточняется, что такие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке;

Также НБУ увеличит со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.

К чему это должно привести

В Нацбанке отметили, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную. Там уточнили, что операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными.

"Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", - добавили в НБУ.

Фиксированный курс доллара

Фиксированный курс гривны к доллару США в Украине действует уже 18-й месяц. В первый день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года он был установлен на уровне 29,25 грн за 1 доллар.

Тогда же был введен ряд ограничений на проведение валютных операций, которые должны сохранить стабильность рынка в условиях военного положения. В частности, был ограничен курс продажи наличных денег и объем снятия валюты со счетов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк готовится к отмене фиксированного и возвращению ограниченно гибкого курса.