Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

"Головні фактори зростання прибутковості у річному обчисленні - збільшення відсоткових доходів та значно менші відрахування до резервів під збитки від активних операцій", - йдеться у повідомленні НБУ.

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2024 року зросли на 16% до 120,710 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 25% до 84,944 млрд гривень.

Витрати зросли на 14% до 80,192 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -1,443 млрд гривень.

"Прибуток, який банки генерують сьогодні - це гарантія їхньої стійкості, адже він дозволяє банкам наростити капітал. Крім того, саме достатній капітал - запорука більш жвавого кредитування надалі, ми вже бачимо таку тенденцію", - наголосила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи - 83,2 млрд гривень. Уточнення оперативних даних обумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд гривень. В результаті річна сума нарахованого банками податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд гривень.

Прибуток банків

В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).