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Банки Украины показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Фото: банки Украины показали прибыль 40,5 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

"Главные факторы роста доходности в годовом исчислении - увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций", - говорится в сообщении НБУ.

По данным НБУ, доходы банков за январь-март 2024 года выросли на 16% до 120,710 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.

Расходы выросли на 14% до 80,192 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -1,443 млрд гривен.

"Прибыль, которую банки генерируют сегодня - это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал. Кроме того, именно достаточный капитал - залог более оживленного кредитования в дальнейшем, мы уже видим такую тенденцию", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В то же время обновлены данные о годовой прибыли банков за 2023 год: уточненный годовой показатель прибыли банковской системы - 83,2 млрд гривен. Уточнение оперативных данных обусловлено доначислением отдельными банками налога на прибыль на 3,2 млрд гривен. В результате годовая сумма начисленного банками налога на прибыль за 2023 год составила 76,6 млрд гривен.

Прибыль банков

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%. В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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