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Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 13:42
Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік Фото: банки України показали прибуток 34 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2023 року склав 34,056 млрд гривень. У першому кварталі минулого року банки показали 152 млн гривень збитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2023 року зросли на 46,6% до 103,984 млрд гривень, скоротилися на 1,6% до 69,928 млрд гривень.

Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік

"Головні фактори прибутковості сектора - зростання доходів внаслідок поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів", - зазначили у прес-службі НБУ.

Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%. "Незважаючи на значне збільшення відсоткових витрат у результаті підвищення відсоткових ставок за депозитами, відсоткові доходи зросли ще суттєвіше", - додали в прес-службі.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, порівняно з результатом І кварталу 2022 року. Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого - на початку поточного року, зазначили в НБУ.

"Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у I кварталі був у 2,3 рази вищим у річному обчисленні", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня 2023 року лише п'ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн гривень.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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